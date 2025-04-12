Повторила за матерью?: 18-летняя дочь Джоли и Питта сделала первую татуировку

Дочь Анджелины Джоли повторила семейную традицию с татуировками. 18-летняя Шайло Джоли-Питт, старшая дочь голливудской звезды и Брэда Питта, впервые продемонстрировала новый минималистичный рисунок на запястье.
Папарацци заметили тату после её танцевального занятия в Лос-Анджелесе: девушка, одетая в серый худи и свободные штаны, увлечённо разговаривала по телефону, случайно обнажив символ Близнецов — своего знака Зодиака. Шайло, родившаяся 27 мая, разделяет зодиакальную стихию с матерью, чей день рождения приходится на 4 июня.
Ранее Анджелина Джоли упоминала, что некоторые из её детей последовали её примеру, начав делать тату. Актриса, известная любовью к нательным рисункам, раскрыла лишь один семейный секрет: парную надпись "Stay Gold" она разделяет с младшей дочерью Вивьен (16 лет). У Джоли фраза украшает левую руку, у Вивьен — правую.
Ранее Ксения Бородина рассказала, как месяц тестировала будущего жениха.
Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie; имя при рождении — Анджелина Джоли Войт, англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и общественный деятель, обладательница множества наград, включая премии «Оскар», «Тони» и три «Золотых глобуса».
Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.