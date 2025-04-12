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Повторила за матерью?: 18-летняя дочь Джоли и Питта сделала первую татуировку

1:09
Шоу-бизнес » Зарубежный

Дочь Анджелины Джоли повторила семейную традицию с татуировками. 18-летняя Шайло Джоли-Питт, старшая дочь голливудской звезды и Брэда Питта, впервые продемонстрировала новый минималистичный рисунок на запястье.

Анджелина Джоли с дочерью Шайло
Фото: youtube.com by канал GRADUS Мотивация, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анджелина Джоли с дочерью Шайло

Папарацци заметили тату после её танцевального занятия в Лос-Анджелесе: девушка, одетая в серый худи и свободные штаны, увлечённо разговаривала по телефону, случайно обнажив символ Близнецов — своего знака Зодиака. Шайло, родившаяся 27 мая, разделяет зодиакальную стихию с матерью, чей день рождения приходится на 4 июня.

Ранее Анджелина Джоли упоминала, что некоторые из её детей последовали её примеру, начав делать тату. Актриса, известная любовью к нательным рисункам, раскрыла лишь один семейный секрет: парную надпись "Stay Gold" она разделяет с младшей дочерью Вивьен (16 лет). У Джоли фраза украшает левую руку, у Вивьен — правую.

Ранее Ксения Бородина рассказала, как месяц тестировала будущего жениха.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie; имя при рождении — Анджелина Джоли Войт, англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и общественный деятель, обладательница множества наград, включая премии «Оскар», «Тони» и три «Золотых глобуса».

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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