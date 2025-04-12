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Месяц под присмотром: Бородина рассказала, как тестировала жениха Сердюкова перед свадьбой

1:14
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Бородина готовится к свадьбе с Николаем Сердюковым, опровергая слухи о романе на съёмках. Телеведущая, нашедшая личное счастье после двух предыдущих браков, в интервью поделилась подробностями отношений.

Ксения Бородина
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain
Ксения Бородина

Несмотря на предположения поклонников о том, что пара сблизилась во время работы над реалити-шоу, Бородина категорически отвергла эти домыслы.

"Во время съёмочного процесса я полностью сосредоточена на работе. Мысли о чём-то личном в такие моменты просто исключены", — подчеркнула она.

Звезда призналась, что после прошлых неудач в личной жизни стала тщательнее оценивать партнёров. Перед тем, как начать отношения с Сердюковым, она месяц наблюдала за его характером и поступками, чтобы избежать импульсивных решений.

Бородина отметила, что учла ошибки предыдущих браков: теперь она не готова жертвовать своими интересами ради мужчины и тратить время на конфликты. По её словам, за весь период отношений пара ни разу не ссорилась, что подтверждает осознанный подход к построению семьи.

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Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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