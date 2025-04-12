Курица, салат и гора тарелок: Шаман приоткрыл завесу тайны над жизнью с Мизулиной

Певец Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов) раскрыл детали быта с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. Артист рассказал о совместных утренних ритуалах и распределении домашних обязанностей.

Фото: Telegram / Екатерина Мизулина is licensed under Public domain SHAMAN и Мизулина

По его словам, день пары начинается с кофе, а спустя полтора часа следует полноценный завтрак, включающий блюда из курицы и овощные салаты.

В интервью kp.ru Шаман подчеркнул, что активно участвует в бытовых вопросах. Особое удовольствие ему доставляет мытьё посуды вручную, несмотря на наличие техники.

"После концертов важно переключаться. Когда моешь тарелки сам, чувствуешь связь с реальностью — это даёт энергию", — пояснил музыкант.

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Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российский общественный деятель.



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