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Лепс решился показать невесту: певец опубликовал редкий кадр с Авророй Кибой

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Григорий Лепс впервые за долгое время опубликовал совместное фото с Авророй Киба, будучи в статусе жениха и невесты.

Григорий Лепс
Фото: instagram.com by личный аккаунт Григория Лепса в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Григорий Лепс

62-летний певец, ранее избегавший обсуждения личной жизни, разместил в личном блоге кадр с премии "ЖАРА Music Awards 2025", где пара появилась вместе на красной дорожке.

В сопроводительном посте Лепс ограничился нейтральным комментарием: "Поздравляем победителей. Запись моего выступления — в VK Видео", избежав лишних эмоций.

Ранее артист подтвердил, что церемония бракосочетания запланирована на летний период, однако не уточнил год. В интервью он также отметил, что некоторые традиционные элементы свадьбы считает излишними, акцентируя внимание на искренности момента.

В отличие от жениха, Аврора Киба охотнее делится деталями: она призналась, что пока не удалось наладить контакт со всеми детьми Лепса, но выразила надежду на сближение в будущем.

Ранее стало известно, кто возьмётся за экранизацию "Алхимика".

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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