Лепс решился показать невесту: певец опубликовал редкий кадр с Авророй Кибой

Григорий Лепс впервые за долгое время опубликовал совместное фото с Авророй Киба, будучи в статусе жениха и невесты.
62-летний певец, ранее избегавший обсуждения личной жизни, разместил в личном блоге кадр с премии "ЖАРА Music Awards 2025", где пара появилась вместе на красной дорожке.
В сопроводительном посте Лепс ограничился нейтральным комментарием: "Поздравляем победителей. Запись моего выступления — в VK Видео", избежав лишних эмоций.
Ранее артист подтвердил, что церемония бракосочетания запланирована на летний период, однако не уточнил год. В интервью он также отметил, что некоторые традиционные элементы свадьбы считает излишними, акцентируя внимание на искренности момента.
В отличие от жениха, Аврора Киба охотнее делится деталями: она призналась, что пока не удалось наладить контакт со всеми детьми Лепса, но выразила надежду на сближение в будущем.
Ранее стало известно, кто возьмётся за экранизацию "Алхимика".
Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор.
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