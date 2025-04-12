Словесная дуэль звёзд: Лазарев едко подколол Чумакова на съёмках популярного шоу

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Певец Сергей Лазарев пошутил над вокалом коллеги, исполнителя Алексея Чумакова, в шоу "Ну-ка, все вместе!". В новом выпуске музыкального проекта между артистами разгорелась словесная перепалка.

Фото: commons.wikimedia.org by Martin Fjellanger, Eurovision Norway, EuroVisionary, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сергей Лазарев

Приглашённый эксперт Чумаков присоединился к жюри, но их мнения о выступлении одного из коллективов разошлись: Лазарев раскритиковал номер, тогда как его коллега поддержал артистов.

Не удержавшись от иронии, Лазарев прокомментировал ситуацию.

"Мы все иногда фальшивим — кроме Алексея. Он словно робот: идеален и безупречен. А мы — живые, нам свойственно ошибаться", — отметил глава сотни.

Шутка вызвала смех в студии, однако Чумаков не стал развивать конфликт, сохранив деловой настрой.

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Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий.





Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.





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