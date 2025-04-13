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Полное отсутствие культуры: Гнев Цыгановой настиг Пашу Техника даже после смерти

1:01
Шоу-бизнес

Вика Цыганова негативно отнеслась к тому, что делалось на похоронах Паши Техника, как и к самому факту, что у него много поклонников.

Вика Цыганова
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Вика Цыганова

Цыганова считает, что слушать музыку Паши Техника означает иметь низкий уровень культуры. В своём Telegram-канале она назвала творчество Техника пустым.

"У нас в стране кумир молодёжи — человек, пребывающий в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 90% времени. В творчестве Павла нет ни ума, ни любви. Это звенящая абсолютная пустота. Поток сознания постепенно умирающего человека. И такое творчество потребляет молодежь? Это даже не низкая культура, это полное её отсутствие", — заявила Вика Цыганова.

Кроме того, она возмутилась тем, что на похоронах Техника люди шумно себя вели. Цыганова уверена, что было бы лучше, если бы они тихо и мирно помолились за упокой души умершего.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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