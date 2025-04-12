Подвиг Пересильд вдохновил Севиль: певица мечтает о космосе

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Севиль из дуэта Artik&Asti раскрыла амбициозные планы, вдохновившись достижением актрисы Юлии Пересильд, совершившей полёт в космос для съёмок фильма "Вызов".

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Севиль

На церемонии "Новое Радио AWARDS" артистка призналась, что мечтает стать первой исполнительницей, оказавшейся на орбите, несмотря на осознание сложностей подготовки.

"Мечтать о звёздах романтично, но я реалистка. Чтобы повторить подвиг Юлии, нужны годы тренировок. Она для меня — пример смелости", — поделилась Севиль в беседе с журналистами.

Певица отметила, что такой полёт мог бы не только реализовать её личную цель, но и внести вклад в популяризацию космических исследований.

Напомним, полёт Пересильд в 2021 году стал частью сотрудничества "Роскосмоса" и кинокомпании, направленного на создание первого художественного фильма, снятого в космосе.

Ранее Том Фелтон рассказал об общем чате с актёрами из "Гарри Поттера".

Уточнения

Севи́ль Фуа́довна Вели́ева (род. 20 ноября 1992, Фергана, Узбекистан) — российская певица, известная под сценическим именем Seville, солистка группы «Artik & Asti».



Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.



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