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Штрих-коды не совпали: Дима Билан раскрыл, почему на самом деле отказал Татьяне Ткачук в дуэте

1:08
Шоу-бизнес

Не так давно солистка группы "Моя Мишель" Татьяна Ткачук поделилась в "Шоу Воли" о том, что она предлагала Диме Билану спеть дуэтом одну свою песню, но Билан отказался без всяких объяснений.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Впоследствии Билан решил объяснить своё решение и затронул эту тему в беседе с "7Дней". Певец очень хорошо относится к самой Татьяне, но песня, которую она предлагала, совершенно его не впечатлила. Билан признался, что он способен петь только те песни, на которые откликается его душа.

"Очень обворожительная артистка, замечательная, красивая, с неподражаемым голосом, узнаваемая… Меня не сильно зацепила энергия этой композиции, то есть я не увидел в ней себя. А я за правду", — заявил Билан.

Он добавил, что ему присылают много музыки. Если ему понравится песня, он готов спеть её даже с совершенно неизвестным человеком.

"Мне нужно, чтобы она со мной срослась, вот организм так устроен, штрих-коды не совпадают — и я ничего сделать не могу", — сказал Дима.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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