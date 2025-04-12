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От хита до роскоши: Куртукова удвоила гонорар и выставила новые условия в райдере

1:22
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Татьяна Куртукова повысила гонорары и обновила требования к организации выступлений.

Татьяна Куртукова
Фото: youtube.com by канал Татьяна Куртукова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Куртукова

По данным Telegram-канала Mash, артистка, известная хитом "Матушка-земля", теперь получает 5 млн рублей за 45-минутный концерт — это более чем вдвое выше прежней ставки в 2,2 млн рублей. Помимо роста оплаты, изменились и условия её райдера.

Для перемещений Куртукова запрашивает Mercedes S-класса, а для своей команды — микроавтобус. В гримёрке должны быть предусмотрены стулья, зеркало в полный рост, гладильная доска с утюгом, климат-контроль, стаканы, негазированная вода и салфетки.

Особое требование — отсутствие табачного запаха в помещении. Коллективу певицы организаторы обязаны предоставить кофе, чай, бутерброды с мясом, рыбой и сыром, четыре пиццы и воду без газа.

Недавно также стало известно, что фолк-группа "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой и Александра Костюка за последний год утроила доходы. Ранее сообщалось, что их выступления теперь оцениваются в 10 млн рублей благодаря неожиданной популярности у молодой аудитории.

Ранее российский фильм получил приз во Франции.

Уточнения

Татья́на Серге́евна Куртуко́ва (в браке Маке́ева; род. 9 сентября 1993, Хабаровск, Россия) — российская певица, актриса и педагог, исполнительница русских народных и авторских песен. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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