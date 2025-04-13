Московский диплом подождёт: внучка Шуфутинского Анна сделала решительный шаг — вот где она теперь будет учиться

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У короля шансона Михаила Шуфутинского большая дружная семья. Молодая супруга Шуфутинского Светлана всегда сопровождает его на гастролях.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Михаил Шуфутинский

У Шуфутинского двое сыновей от предыдущего брака и семеро внуков. Певец гордится своими детьми и внуками. Внучка Шуфутинского Анна поедет продолжать свою учёбу за границу.

До этого она училась в Москве на дизайнера. Преподаватель, у которого училась Анна, сменил место работы и теперь преподаёт В Милане.

"Анечка, которая живёт здесь, в Москве, сегодня мне сообщила радостную весть. Она сдала успешно экзамены и поступила в художественную академию в Милане. Теперь будет там учиться", — сообщил певец.

По окончанию учёбы Анна хочет вернуться и работать в Москве.

Уточнения

Михаи́л Заха́рович Шуфути́нский (род. 13 апреля 1948, Москва) — советский и российский эстрадный певец, шансонье, пианист, исполнитель и музыкальный продюсер.



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