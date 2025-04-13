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Гавкает собака: Стас Михайлов раскрыл неприятную правду о закулисье эстрады

1:21
Шоу-бизнес

Известный исполнитель и народный артист России Стас Михайлов принял участие в концерте, посвящённом дню рождения "Авторадио". Перед концертом артист побеседовал с корреспондентом kp.ru.

Стас Михайлов
Фото: Пресс-служба Стаса Михайлова
Стас Михайлов

В беседе Михайлов приоткрыл, что скрыто от зрителей и поклонников в сфере шоу-бизнеса. У многих успешных исполнителей часто бывают завистники, и это происходит сплошь и рядом. Стас Михайлов отметил, что не обращает внимания на завистников, и сравнил их поведение с собакой, которая ни за что ни про что может облаять прохожего.

"Если ты идёшь по улице и на тебя гавкает собака, ты же не становишься на четвереньки и не начинаешь гавкать ей в ответ. Ну прекрасно, зачем мне на это тратить время", — заявил Михайлов.

Он отметил, что хочет своим творчеством дарить радость людям, поэтому не собирается растрачивать свои силы и потенциал на выяснения отношений с завистниками. Тем не менее в шоу-бизнесе есть и хорошие порядочные люди, с которыми приятно общаться. Бывает, что с кем-то Стас Михайлов объединяется для совместной работы. Недавно Стас Михайлов записал песню с группой Artik & Asti и был очень доволен этой работой, особенно солисткой группы — певицей Севиль.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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