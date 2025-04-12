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Молодёжь сходит с ума по Кадышевой: старый хит Золотого кольца принёс группе бешеную славу

1:12
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Фолк-группа "Золотое кольцо" Надежды Кадышевой стала хитом среди поколения Z, утроив доходы за год.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Надежда Кадышева

По данным Telegram-канала Shot, коллектив, возглавляемый супругами Надеждой Кадышевой и Александром Костюком, за 2024 год официально заработал 3 млн рублей против 1 млн рублей в предыдущем периоде. Стоимость одного выступления артистов выросла до 10 млн рублей, при этом 70% доли в компании принадлежит Костюку, а 30% — самой певице.

Неожиданный интерес к творчеству ансамбля возник после вирусного распространения трека "Плывёт веночек" в соцсетях, что привлекло внимание молодой аудитории. Популярность композиции спровоцировала ажиотажный спрос на концерты: билеты на шоу раскупаются за несколько месяцев до событий.

Ранее гонорар за выступление "Золотого кольца" составлял 1,5 млн рублей, но после волны успеха цена сначала поднялась до 7 млн, а затем достигла текущего максимума.

Ранее Владимир Конкин высказался о ремейках советской классики.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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