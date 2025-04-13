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Пять стентов вместо вскрытия груди: Куклачёв рассказал о рискованном решении врача, спасшем ему жизнь

1:10
Шоу-бизнес

Юрий Куклачёв рассказал о своём самочувствии после прошлогодней остановки сердца, случившейся у него во время выступления.

Юрий Куклачёв
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Куклачёв

Когда это произошло, Куклачёва срочно забрали в больницу прямо из театра. Как отмечает сам артист, всё могло бы закончиться очень печально, если бы ему попался другой врач.

"Доктора мне восстановили сердце, непригодное для жизни. Причём обычный врач, даже не какой-то профессор, академик. А ведь с моими бляшками серьёзное вмешательство надо было делать, вскрывать грудь. Но доктор не стал вскрывать, потому что, если бы он это сделал, всё бы на этом, скорее всего, и закончилось", — сказал Куклачёв.

Он добавил, что коллеги ругали этого врача и считали, что он поступает неправильно, однако, как настоящий профессионал, доктор понимал, что в какой ситуации лучше.

"Причём я знаю, что его все ругали: "Ты что, с ума сошёл? Пять стентов поставить!" А он отвечал: "Ну, какая разница: дядя Юра ведь жив? Ходит", — рассказал Юрий Дмитриевич.

Об этом сообщает mk.ru.

Уточнения

Ю́рий Дми́триевич Куклачёв (род. 12 апреля 1949, Подрезково, Химкинский район, Московская область, СССР) — советский и российский артист цирка, ковёрный клоун, дрессировщик кошек, радиоведущий, писатель; народный артист РСФСР (1986), лауреат премии Ленинского комсомола (1980).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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