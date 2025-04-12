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Близкие исполнили странную просьбу Паши Техника: что положили ему в гроб на похоронах

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Последняя воля Паши Техника выполнена на похоронах. Во время прощания с рэпером (Павел Ивлев) близкие положили в гроб его любимую кепку, о чём он просил незадолго до смерти.

Похороны Паши Техника
Фото: youtube.com by канал News of Stars, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похороны Паши Техника

Как рассказал Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, артист шутил: "Положите мне кепку — вдруг на том свете придется просить подаяние. Будет куда монеты складывать".

Затравкин также выразил мнение, что трагический уход 40-летнего музыканта связан с влиянием окружения. "Он стал жертвой тех, кто был рядом", — заявил он, не уточняя деталей.

Напомним, Павел Ивлев скончался 4 апреля в Таиланде после отравления и искусственной комы. Его похороны в Москве вызвали резонанс из-за масштаба церемонии и критики со стороны некоторых медийных персон, включая Леру Кудрявцеву, назвавшую внимание к событию чрезмерным.

Ранее стало известно, что Netflix представит современную экранизацию "Гордости и предубеждения".

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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