Ну что, ты поехала?: Ковальчук спустя годы рассказала, чем закончилась первая ночь с Чумаковым

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук стала гостьей нового выпуска "Шоу Воли" и поделилась интимными подробностями начала романа с будущим мужем, певцом Алексеем Чумаковым.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлии Ковальчук в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Ковальчук

В ходе беседы Ковальчук вспомнила первую совместную ночь с артистом, назвав её "романтичной и наполненной негой".

"Было около пяти утра, я пребывала в состоянии влюблённости, а он вдруг спросил: "Ну что, ты поехала?"", — рассказала певица.

Отдельное внимание в эфире уделили недавнему резонансу вокруг слов Чумакова. Ранее в интервью Светлане Бондарчук певец заявил, что выбирал спутницу жизни по принципу: "Вдул бы ей или нет". Ковальчук, вопреки критике соцсетей, назвала это комплиментом.

Пара связала себя узами брака в 2013 году в Испании, после нескольких лет отношений. В 2017 году у них родилась дочь Амелия, а в 2023-м — младшая дочь Алисия. Чумаков, отвечая на обвинения в "абьюзе" после своего высказывания, парировал: "Жена сама меня абьюзит". Критиков он назвал "завистниками", а их реакцию — необоснованной.

Ранее Анна Седокова ответила на критику за выход в смелом образе.

Уточнения

Ю́лия Оле́говна Ковальчу́к (после замужества — Чумако́ва; род. 12 ноября 1982, Волжский) — российская певица и телеведущая. Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» (2001—2008).



Алексей Гео́ргиевич Чумако́в (род. 12 марта 1981, Самарканд) — российский эстрадный певец, телеведущий и актёр.





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