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Анна Седокова ответила на критику после выхода в смелом образе: Янис желал бы мне счастья

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица, спустя полгода после трагической гибели мужа Яниса, впервые появилась на публике, посетив премию "ЖАРА" 10 апреля. Её выбор яркого наряда и участие в мероприятии вызвали волну обсуждений в соцсетях.

Анна Седокова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Седокова в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Седокова

Седокова, избегавшая комментариев в тот вечер, позже решила открыто высказаться в своём блоге.

"Он [Янис Тимма] хотел бы видеть меня сильной, а не сломленной. Я выбираю жизнь, работу, любовь. Это сложный путь, но я обязана двигаться вперёд ради себя и детей", — отметила артистка.

Седокова подчеркнула, что публичные выходы — часть её терапии, а не попытка пиара. Она призналась, что скрывает глубину личной боли, чтобы не провоцировать новые обвинения в "игре на эмоциях".

Несмотря на критику, Анна намерена демонстрировать пример стойкости: "После трагедии можно либо погрузиться в прошлое, либо найти силы жить. Я выбрала второе". Певица также отметила, что негативные комментарии ранят, но не заставят её изменить позицию.

Напомним, на премии "ЖАРА" Седокова ограничилась фотосессией на красной дорожке, отказавшись от интервью. В зале она наблюдала за выступлениями коллег, избегая внимания камер.

Ранее стало известно, что дочь Алексея Серебрякова вышла замуж.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая. 

Янис Тимма (латыш. Jānis Timma; 2 июля 1992, Краслава — 17 декабря 2024, Москва) — латвийский баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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