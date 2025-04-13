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За кулисами славы: Валерия поделилась о том, как Шульгин чуть не уничтожил её как личность

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Шоу-бизнес

Вышедший на днях новый альбом Валерии "Исцелю" — это для певицы не просто музыка, но и откровение о многом, что было в её жизни.

Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерия

Среди 14 треков альбома есть грустные песни, посвящённые браку Валерии с Алекандром Шульгиным. Валерия поделилась в беседе со "СтарХитом", что, пока она была замужем за Шульгиным, однажды наступил момент, когда она перестала чувствовать себя личностью и просто-напросто потеряла себя. Только Иосиф Пригожин помог ей снова стать собой.

"В начале наших отношений с Иосифом я поняла, что любовь может вдохновить на кардинальные перемены в жизни. Я приняла решение выстроить не только новые отношения, но и новую себя. Это был период переосмысления, когда приходилось находить мужество, отпускать прошлое и открываться будущему", — призналась Валерия.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино «Утренняя звезда» (1992).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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