Усталость взяла своё: Лолита назвала единственное желание на фоне отмены концертов

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несмотря на то что попавшая в чёрный список Лолита больше не даёт концертов, она продолжает работать. У неё остались корпоративы и съёмки — этого ей никто не может запретить.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лолита

В беседе с kp.ru Лолита призналась, что не знает, что будет дальше, и сказала, что ничего не делает для того, чтобы вернуться на сцену, потому что ничего не может сделать в этой ситуации. Также знаменитость назвала единственное желание, которое испытывает в последнее время в связи с усталостью.

"У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята. И я пока чувствую единственное желание — прийти домой, сбросить каблуки и заснуть, потому что у меня были записи, съёмки, корпоративная работа. Это всё в моей жизни как было, так и есть", — поделилась Лолита.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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