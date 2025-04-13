Усталость взяла своё: Лолита назвала единственное желание на фоне отмены концертов

Несмотря на то что попавшая в чёрный список Лолита больше не даёт концертов, она продолжает работать. У неё остались корпоративы и съёмки — этого ей никто не может запретить.
В беседе с kp.ru Лолита призналась, что не знает, что будет дальше, и сказала, что ничего не делает для того, чтобы вернуться на сцену, потому что ничего не может сделать в этой ситуации. Также знаменитость назвала единственное желание, которое испытывает в последнее время в связи с усталостью.
"У меня нет свободного времени, потому что я всегда была занята. И я пока чувствую единственное желание — прийти домой, сбросить каблуки и заснуть, потому что у меня были записи, съёмки, корпоративная работа. Это всё в моей жизни как было, так и есть", — поделилась Лолита.
Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.
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