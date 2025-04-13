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Сам дурею: Майами не сдержал чувств к Бузовой и назвал её одним словом, которое всё объясняет

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Шоу-бизнес

Олег Майами и Ольга Бузова уже давно дают множество поводов для мыслей об их романе, тем более они однажды поцеловались на сцене. Майами продолжает интриговать поклонников: недавно он опубликовал фото, на котором он целует Бузову в щёку.

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Фотография получилась нежной и трепетной. Было видно, с какой нежностью знаменитости относятся друг к другу. Майами прокомментировал кадр словами о своём подарке и назвал Бузову своей.

"Подарил своей новый аромат, сам от него дурею", — игриво написал Олег.

Бузова не стала молчать и задала предполагаемому возлюбленному не менее игривый вопрос.

"Только от аромата?" — спросила Ольга.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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