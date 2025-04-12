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Под венец без предупреждения: дочь Серебрякова удивила всех

1:02
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь Алексея Серебрякова неожиданно объявила о замужестве. 26-летняя Дарья, старшая из троих детей актёра, опубликовала в соцсетях фото со свадьбы, вызвав волну удивления среди подписчиков.

Алексей Серебряков с дочерью Марией
Фото: youtube.com by канал РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алексей Серебряков с дочерью Марией

Невеста выбрала минималистичный образ: короткое платье белого цвета, полупрозрачные перчатки, фата и белые ботинки. Её избранник дополнил образ брюками, белой футболкой и длинным пальто.

В комментариях к посту друзья и поклонники выразили восхищение и недоумение: "Это сюрприз года!", "Поздравляем, вы выглядите потрясающе!", "Никак не ожидали!".

Алексей Серебряков, известный ролями в фильмах "Левиафан" и "Жмурки", воспитывает ещё двух сыновей — Степана и Данилу. Подробности о личной жизни дочери актёр традиционно не комментирует, предпочитая сохранять приватность семьи.

Ранее Сергей Шнуров встал на защиту мата.

Уточнения

Алексе́й Вале́рьевич Серебряко́в (род. 3 июля 1964[…], Москва) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации (2010). 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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