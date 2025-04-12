Запреты искажают наследие: Шнуров вступился за нецензурную брань

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Сергей Шнуров выступил против ужесточения штрафов за нецензурную лексику.

Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" прокомментировал инициативу депутата Госдумы Александра Аксененко, предложившего повысить штрафы за использование мата в публичных пространствах и интернете с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Музыкант назвал подобные меры "бесперспективной борьбой с языковой реальностью", подчеркнув, что запреты лишь искажают культурное наследие.

"Попытки вычеркнуть из обихода слова, которые веками сопровождали русский народ в победах и испытаниях, — это самообман. Я готов платить хоть десять тысяч, лишь бы сохранить язык в его естественной форме", — заявил Шнуров в интервью ТАСС.

Он добавил, что защита национальной идентичности не должна превращаться в цензуру, отвергающую часть лингвистического богатства.

Сейчас за публичную нецензурную брань в России предусмотрены штрафы от 500 до 1 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток. Закон классифицирует мат как мелкое хулиганство. Депутат Аксененко, выступая за десятикратное увеличение санкций, аргументирует это необходимостью "очистить публичное поле" от грубости.

Ранее Лолита Милявская заговорила о своём возвращении в шоу "Суперстар!".

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.