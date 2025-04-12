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Запреты искажают наследие: Шнуров вступился за нецензурную брань

1:25
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сергей Шнуров выступил против ужесточения штрафов за нецензурную лексику.

Сергей Шнуров
Фото: commons.wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" прокомментировал инициативу депутата Госдумы Александра Аксененко, предложившего повысить штрафы за использование мата в публичных пространствах и интернете с 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Музыкант назвал подобные меры "бесперспективной борьбой с языковой реальностью", подчеркнув, что запреты лишь искажают культурное наследие.

"Попытки вычеркнуть из обихода слова, которые веками сопровождали русский народ в победах и испытаниях, — это самообман. Я готов платить хоть десять тысяч, лишь бы сохранить язык в его естественной форме", — заявил Шнуров в интервью ТАСС.

Он добавил, что защита национальной идентичности не должна превращаться в цензуру, отвергающую часть лингвистического богатства.

Сейчас за публичную нецензурную брань в России предусмотрены штрафы от 500 до 1 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток. Закон классифицирует мат как мелкое хулиганство. Депутат Аксененко, выступая за десятикратное увеличение санкций, аргументирует это необходимостью "очистить публичное поле" от грубости.

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Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник, общественный деятель, актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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