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Агутин требует внуков: 29-летняя дочь певца назвала главное препятствие — пришлось срочно дарить это

1:03
Шоу-бизнес

Леонид Агутин очень хочет стать дедушкой. Он уверен, что его 29-летняя внебрачная дочь Полина уже должна задуматься о рождении етей, тем более она 7 лет живёт со своим молодым человеком.

Леонид Агутин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Агутин

Агутин прямо высказал это желание в разговоре с дочерью, на что она не менее прямо заявила ему, что для рождения детей нужна соответствующая жилплощадь. Агутину ничего не оставалось, как подарить Полине квартиру. Он надеется, что такой подарок приблизит исполнение его мечты и он скоро сможет понянчиться с малышом.

"Мы скоро увидимся. Обычно дарю то, что она скажет. В этот раз пришлось квартиру дарить. Я спросил: "Когда вы мне дадите уже ребёнка? Вы же живёте вместе!" Они семь лет уже. Не кажется вам, что пора бы уже? И тут же моя умная старшая дочь говорит: "Да мы бы с удовольствием, нам жить-то негде!" — рассказал Агутин в беседе с изданием kp.ru.

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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