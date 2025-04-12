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Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лолита Милявская окончательно покинула шоу "Суперстар!" на НТВ.

Лолита Милявская
Фото: youtube.com by канал Юрий Антонюк, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лолита Милявская

Как сообщила певица в беседе с The Voice за кулисами концерта в Кремлёвском дворце, посвящённого юбилею "Авторадио", участие в проекте стало для неё единичным опытом.

"Это разовый эпизод в моей карьере. Я вернулась к главному — исполнению песен", — подчеркнула артистка, добавив, что не планирует ни возвращаться в жюри, ни следить за дальнейшей судьбой шоу.

Напомним, Милявская неожиданно появилась в эфире 8 марта, заняв место Наташи Королёвой, но после одного выпуска исчезла. Её заявление прозвучало на фоне скандалов вокруг пятого сезона программы.

В финале 29 марта Лера Кудрявцева обвинила участницу Азизу в давлении на жюри и съёмочную группу, отказавшись оценивать её выступление, что лишило певицу победы.

Ранее стало известно о подготовке ремейка легендарного кинохита "Телохранитель".

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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