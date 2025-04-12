Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите модный сад? Вот 10 трендов, которые правят в 2025
Эти брюки стали трендом 2025 года: вот, с чем лучше всего сочетать вельветки
Косметика и зубная паста: как неправильное время чистки губит вашу кожу
Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают
Обещали охрану, а дали бурение: тревожная правда о морских парках
Замена Костнеру и Хьюстон? Warner Bros. ищет новых звёзд для ремейка Телохранителя
Рианна снова беременна? Met Gala ждёт сенсации
Режим сна — ключ к психическому здоровью
Блин без сковороды: финский рулет, который готовится сам

Прощание длиной в 7 дней: Канье Уэст подробно описал свои похороны

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Канье Уэст озвучил экстравагантные пожелания к собственным похоронам. Рэпер в личном блоге заявил, что церемония прощания должна длиться минимум семь дней.

Канье Уэст
Фото: flickr.com by Peter Hutchins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Канье Уэст

Согласно его требованиям, тело необходимо забальзамировать и разместить в доме его покойной матери для публичного посещения, а со всех пришедших — взимать плату. Собранные средства Уэст распорядился направить на благоустройство районов, прилегающих к местам его памяти.

Кроме того, артист настаивает на ежедневных десятичасовых поминальных службах, что делает ритуал одним из самых продолжительных в истории.

В Москве 11 апреля прошли масштабные похороны рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), собравшие более тысячи человек. Из-за аншлага организаторам пришлось временно ограничить доступ в храм Петра и Павла в Лефортово.

Ранее Лера Кудрявцева возмутилась из-за ажиотажа вокруг похорон Паши Техника.

Уточнения

Йе (англ  Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Еда и рецепты
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса
Красота и стиль
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Певица Алсу о возрастных рамках в отношениях: какие границы она устанавливает?
Советская железная дорога. ТОП-3 запаха вагона СССР
Необычные гастрономические привычки пса — не шок, а симптом, который нельзя игнорировать
Соседство, от которого вянет весь сад: кого нельзя пускать к своим цветам
Как легче переносить магнитные бури: советы для метеозависимых
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Что съесть перед сном, чтобы не ворочаться полночи
Не только Дом-2: Бородина напомнила о ТВ-легенде, которую смотрят десятилетиями
Роковое предсказание Кушанашвили: телеведущий предрёк смерть Паши Техника незадолго до трагедии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.