Прощание длиной в 7 дней: Канье Уэст подробно описал свои похороны

Канье Уэст озвучил экстравагантные пожелания к собственным похоронам. Рэпер в личном блоге заявил, что церемония прощания должна длиться минимум семь дней.
Согласно его требованиям, тело необходимо забальзамировать и разместить в доме его покойной матери для публичного посещения, а со всех пришедших — взимать плату. Собранные средства Уэст распорядился направить на благоустройство районов, прилегающих к местам его памяти.
Кроме того, артист настаивает на ежедневных десятичасовых поминальных службах, что делает ритуал одним из самых продолжительных в истории.
В Москве 11 апреля прошли масштабные похороны рэпера Паши Техника (Павел Ивлев), собравшие более тысячи человек. Из-за аншлага организаторам пришлось временно ограничить доступ в храм Петра и Павла в Лефортово.
Ранее Лера Кудрявцева возмутилась из-за ажиотажа вокруг похорон Паши Техника.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.
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