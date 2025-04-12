Будто он гений!: Лера Кудрявцева возмущена масштабом похорон Паши Техника

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева раскритиковала медиаажиотаж вокруг похорон Паши Техника.

Фото: youtube.com by канал Начало, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лера Кудрявцева

В своём Telegram-канале она выразила недоумение масштабным вниманием к церемонии прощания с рэпером (настоящее имя — Павел Ивлев), отметив, что даже уход из жизни выдающихся деятелей искусства редко вызывает подобный резонанс.

"Но наркоману, пусть он и был добрым человеком, устраивают проводы, будто он гений!" — возмутилась Кудрявцева.

Она также осудила СМИ за чрезмерное освещение события. Она задалась вопросом, почему на пьедестал пытаются возвести наркозависимого человека, показывая такое неуважение к реальным достижениям?

Напомним, Паша Техник скончался 4 апреля в возрасте 40 лет. Перед смертью он несколько дней находился в искусственной коме в одной из больниц Таиланда после отравления неизвестными веществами.

Прощание с музыкантом прошло 11 апреля в Москве. Ранее сообщалось, что на церемонии использовали элементы "элитного" ритуала, включая дорогой гроб и услуги спецбригады.

Ранее Кэти Перри рассказала о подготовке к полёту в космос.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.



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