Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите модный сад? Вот 10 трендов, которые правят в 2025
Эти брюки стали трендом 2025 года: вот, с чем лучше всего сочетать вельветки
Косметика и зубная паста: как неправильное время чистки губит вашу кожу
Самое нелюбимое постельное бельё дизайнеров: вот почему его всё ещё покупают
Обещали охрану, а дали бурение: тревожная правда о морских парках
Замена Костнеру и Хьюстон? Warner Bros. ищет новых звёзд для ремейка Телохранителя
Рианна снова беременна? Met Gala ждёт сенсации
Режим сна — ключ к психическому здоровью
Блин без сковороды: финский рулет, который готовится сам

Хрупкость Земли и сила мечты: Кэти Перри рассказала, что символизирует её 11-минутный полёт в космос

1:10
Шоу-бизнес » Зарубежный

Кэти Перри анонсировала детали женской космической миссии Blue Origin. Певица в интервью Elle сообщила, что полёт, запланированный на 14 апреля, станет для неё не только личным достижением, но и символом вдохновения.

Кэти Перри
Фото: youtube.com by канал ELLE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кэти Перри

Вместе с коллегами она намерена сделать космос "гламурным", взяв на борт декоративную косметику и живой объект — как напоминание о хрупкости Земли.

"Хочу показать дочери Дэйзи, что мечты не имеют границ. Ей всего четыре, но она уже фантазёрка. Этот полёт — для неё и всех детей, которые верят, что невозможное возможно, вне зависимости от происхождения или статуса", — призналась Кэти Перри.

Миссия продлится 11 минут, достигнув условной границы космоса — линии Кармана (100 км над уровнем моря). Участницы не выйдут на орбиту, но войдут в историю как первый полностью женский экипаж после легендарного полёта Валентины Терешковой в 1963 году.

Ранее Ксения Бородина назвала программу "Жить здорово" феноменом российского ТВ.

Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Еда и рецепты
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса
Красота и стиль
Руки, как у девочки: домашняя смесь, которая работает сильнее ботокса Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Певица Алсу о возрастных рамках в отношениях: какие границы она устанавливает?
Советская железная дорога. ТОП-3 запаха вагона СССР
Необычные гастрономические привычки пса — не шок, а симптом, который нельзя игнорировать
Соседство, от которого вянет весь сад: кого нельзя пускать к своим цветам
Как легче переносить магнитные бури: советы для метеозависимых
Натуральное средство против моли: сработает лучше магазинных ловушек
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Что съесть перед сном, чтобы не ворочаться полночи
Не только Дом-2: Бородина напомнила о ТВ-легенде, которую смотрят десятилетиями
Роковое предсказание Кушанашвили: телеведущий предрёк смерть Паши Техника незадолго до трагедии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.