Хрупкость Земли и сила мечты: Кэти Перри рассказала, что символизирует её 11-минутный полёт в космос

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Кэти Перри анонсировала детали женской космической миссии Blue Origin. Певица в интервью Elle сообщила, что полёт, запланированный на 14 апреля, станет для неё не только личным достижением, но и символом вдохновения.

Фото: youtube.com by канал ELLE, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кэти Перри

Вместе с коллегами она намерена сделать космос "гламурным", взяв на борт декоративную косметику и живой объект — как напоминание о хрупкости Земли.

"Хочу показать дочери Дэйзи, что мечты не имеют границ. Ей всего четыре, но она уже фантазёрка. Этот полёт — для неё и всех детей, которые верят, что невозможное возможно, вне зависимости от происхождения или статуса", — призналась Кэти Перри.

Миссия продлится 11 минут, достигнув условной границы космоса — линии Кармана (100 км над уровнем моря). Участницы не выйдут на орбиту, но войдут в историю как первый полностью женский экипаж после легендарного полёта Валентины Терешковой в 1963 году.

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Уточнения

Кэ́трин Эли́забет Ха́дсон (англ. Katheryn Elizabeth Hudson), более известная как Кэ́ти Пе́рри (англ. Katy Perry; род. 25 октября 1984, Санта-Барбара, Калифорния), — американская певица, композитор, автор песен, актриса, посол доброй воли ООН.





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