Не только Дом-2: Бородина напомнила о ТВ-легенде, которую смотрят десятилетиями

Блогерша Ксения Бородина назвала программу "Жить здорово" Елены Малышевой телевизионным явлением.
В эфире шоу "Натальная карта" телеведущая вступила в дискуссию с Дмитрием Журавлёвым, который причислил к долгоиграющим проектам только "Дом-2". Бородина возразила, подчеркнув, что за годы существования российского ТВ появилось множество программ, ставших культурными феноменами.
"Давайте вспомним: "Поле Чудес", "Что? Где? Когда?", "КВН" и, конечно, передачу Малышевой, которая учит нас здоровой жизни", — привела примеры телеведущая, намекая на многолетний успех этих проектов.
Она акцентировала, что "Жить здорово" на Первом канале заслуживает статуса уникального явления благодаря сочетанию образовательной миссии и популярности.
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Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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