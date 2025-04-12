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Роковое предсказание Кушанашвили: телеведущий предрёк смерть Паши Техника незадолго до трагедии

1:17
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Отар Кушанашвили предупреждал о пагубном влиянии окружения на Пашу Техника. За несколько недель до гибели рэпера (Павел Ивлев) журналист в эфире YouTube-канала клиники доктора Шурова заявил, что артиста "погубят" те, кто окружал его.

Отар Кушанашвили
Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отар Кушанашвили

По мнению Кушанашвили, поклонники и близкие ценили исполнителя только в состоянии опьянения, что в итоге привело к трагическим последствиям.

"Он обладал невероятным обаянием, но все хотели видеть его "под воздействием". Я был уверен: если ничего не изменится, его не станет. И когда это случится, те, кто им восхищался, скажут: "Мы же предупреждали". Хотя на самом деле они лишь подталкивали его к краю", — пояснил телеведущий.

Он добавил, что лично находился под впечатлением от личности Паши, называя его добрым и открытым человеком, который "заряжал пространство светом".

Кушанашвили акцентировал, что искренность и безотказность артиста сделали его уязвимым. "Его погубит окружение и армия лжефанатов, которые восхваляли его "стойкость" вместо того, чтобы помочь", — резюмировал журналист.

Ранее стало известно, во сколько обошлись похороны Паши Техника.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.
 

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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