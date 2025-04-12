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Похоронили как кинозвезду: стала известна стоимость похорон Паши Техника

1:36
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Похороны рэп-исполнителя Паши Техника назвали элитными.

Похороны Паши Техника
Фото: youtube.com by канал News of Stars, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похороны Паши Техника

Как сообщила Елена Шевченко, руководитель центра ритуальных услуг "Вознесение", в интервью Life. ru, церемония прощания с музыкантом (настоящее имя — Павел Ивлев) по уровню организации сравнима с проводами известных кинозвёзд.

По её словам, стандартные московские похороны обходятся в среднем в 1,5 млн рублей, не включая место на кладбище и поминальный обед. Однако в случае с Техником выбрали премиальное кладбище и гроб из канадских материалов стоимостью до 400 тыс. рублей.

Отпевание в храме Петра и Павла в Лефортово, по оценкам эксперта, стоило от 5 до 10 тыс. рублей, а крест на могиле — около 30 тыс. Отдельной статьёй расходов стали услуги спецбригады из аппарата Управления делами Президента, чья работа оценивается в 30-40 тыс. рублей в час.

"Визуально всё соответствовало высшему уровню: лифт для спуска гроба, еловые лапы, профессиональные церемониймейстеры", — добавила Шевченко, подчеркнув, что подобные детали характерны для элитных ритуалов.

Паша Техник скончался 4 апреля в больнице Таиланда. Его похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в Москве, недалеко от могилы Жанны Фриске.

Ранее американский актёр Эрик Дэйн рассказал о неизлечимом заболевании.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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