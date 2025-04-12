Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Загар без отпуска: как добиться бронзового тела, не обгорев в капсуле
12 миллионов фальшивок из фильмов: в обороте появились ненастоящие доллары
ТОП-5 советских моторов, которые жрали всё, что горит
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Никогда не стираете эту вещь в машинке: она может сломать технику
Никогда не сажайте это рядом со смородиной — останетесь без урожая
Похоронили как кинозвезду: стала известна стоимость похорон Паши Техника
Александр Петров стал отцом: реакция его бывшей возлюбленной Стаси Милославской ошеломила
Гниет картошка? Секрет из кладовки бабушки: как сохранить клубни надолго

За ширмой парижской жизни: Литвинову обязали выплатить коммунальные долги в Москве

1:24
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Суд Москвы постановил взыскать с актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой долги за ЖКУ.

Рената Литвинова
Фото: youtube.com by канал RFI на русском, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рената Литвинова

Как сообщает РИА Новости, судебный орган утвердил приказ о погашении артисткой задолженности перед коммунальными службами. Иск от газовой компании был направлен в ноябре 2024 года, однако окончательное решение обрело силу только в 2025-м. Точная сумма долга не разглашается.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал данные о том, что Литвинова начала распродавать личные вещи, включая плащи, жакеты и брюки, из-за финансовых трудностей во Франции. Первоначально актриса оценила свой гардероб в 8,4 млн рублей, но после низкого спроса снизила цены.

До этого она пыталась реализовать авторские рисунки, подписанные книги и фотоальбомы, запрашивая за лоты от 15 до 30 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 году Литвинова переехала в Париж, открыто выразив несогласие со спецоперацией РФ на Украине. За границей она продолжает творческую деятельность: играет в театре, участвует в показах мод и развивает собственные проекты.

Ранее Лолита высказалась о конфликте с Филиппом Киркоровым.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Авто
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге Аудио 
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Еда и рецепты
Рестораны СССР. Каким было меню заведения Москва в 1986 году
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Сводка с фронта: Украину предложено распилить по Днепру, Трампу советуют признать новые территории РФ Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Никогда не сажайте это рядом со смородиной — останетесь без урожая
Похоронили как кинозвезду: стала известна стоимость похорон Паши Техника
Александр Петров стал отцом: реакция его бывшей возлюбленной Стаси Милославской ошеломила
Гниет картошка? Секрет из кладовки бабушки: как сохранить клубни надолго
Как вернуть блеск варочной панели с помощью двух домашних средств
Если кошка стала капризной, прячется или портит порядок — возможно, она ревнует. Вот признаки, по которым это можно понять.
Эра ящеров не закончилась: каким был бы мир, если бы человек так и не появился
Налил — не выпил: садоводы придумали, куда деть лишнюю бутылку водки
Этот механизм в голове меняет всё, что мы знали о памяти
Запах котлет и алюминиевых подносов: столовая СССР как явление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.