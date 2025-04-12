За ширмой парижской жизни: Литвинову обязали выплатить коммунальные долги в Москве

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Суд Москвы постановил взыскать с актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой долги за ЖКУ.

Фото: youtube.com by канал RFI на русском, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рената Литвинова

Как сообщает РИА Новости, судебный орган утвердил приказ о погашении артисткой задолженности перед коммунальными службами. Иск от газовой компании был направлен в ноябре 2024 года, однако окончательное решение обрело силу только в 2025-м. Точная сумма долга не разглашается.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал данные о том, что Литвинова начала распродавать личные вещи, включая плащи, жакеты и брюки, из-за финансовых трудностей во Франции. Первоначально актриса оценила свой гардероб в 8,4 млн рублей, но после низкого спроса снизила цены.

До этого она пыталась реализовать авторские рисунки, подписанные книги и фотоальбомы, запрашивая за лоты от 15 до 30 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 году Литвинова переехала в Париж, открыто выразив несогласие со спецоперацией РФ на Украине. За границей она продолжает творческую деятельность: играет в театре, участвует в показах мод и развивает собственные проекты.

Ранее Лолита высказалась о конфликте с Филиппом Киркоровым.

Уточнения

Рена́та Мура́товна Литви́нова (тат. Рената Морат кызы Литвинова (Вәргазова); род. 12 января 1967, Москва) — российская актриса театра, кино и телевидения, режиссёр театра и кино, сценаристка, кинопродюсер, певица и телеведущая.



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