Молчание после бури: Лолита впервые о том, почему избегает общения с Киркоровым

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Лолита Милявская прокомментировала конфликт с коллегой, музыкантом Филиппом Киркоровым, и подчеркнула, что напряжение усугубилось после его неоднозначного высказывания в интервью.

Фото: youtube.com by канал Алла Шишкина / Без воды, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лолита Милявская

Артистка в разговоре с Super призналась, что реакция на слова коллеги стала для неё болезненной.

"Мне пришлось выразить ему претензию из-за некорректного упоминания. Без этого мы могли бы избежать конфликта. Сейчас мы не общаемся, но враждовать не собираемся — остаёмся коллегами", — объяснила Лолита.

Она сравнила их отношения с общением супружеской пары, которая много лет живёт вместе — "ссоры случаются, но обиды не длятся вечно". При этом Лолита заметила, что у неё нет личной неприязни к Киркорову.

Однако для восстановления контакта, по её словам, необходимо стечение обстоятельств. Она заключила, что пока не случилось ситуации, при которой они бы оказались вдвоём в тесном пространстве без возможности избежать разговора.

Ранее Микки Рурк сделал горькое признание о прошлом.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.