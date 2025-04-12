Губы, нос и макияж? Что Стефания Маликова говорит о своей внешности

1:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вокруг звёздных детей всегда много внимания — и не меньше сплетен. Вот и Стефания Маликова, дочь певца Дмитрия Маликова, оказалась в центре обсуждений. Пользователи соцсетей начали активно обсуждать её внешность, сравнивая старые и новые фото, и выдвигать предположения о возможной пластике.

Фото: Личный аккаунт "Стефания Маликова" в ВК Стефания Маликова

Но Стефания решила не игнорировать и открыто ответила хейтерам.

Прямо и честно — как есть

В Instagram она разместила сторис, в котором написала:

"Очень интересуетесь моей внешностью. Нет, ничего не делала. Но отношусь к пластике нормально. Может, когда-то и захочу, но пока — нет".

Эта короткая, но прямолинейная фраза поставила всё на свои места. Без оправданий, но и без высокомерия — просто честный ответ.

Слухи появились из-за фото

Поводом для обсуждений стал свежий снимок девушки, где подписчики заметили изменения в чертах лица — якобы губы стали чуть объёмнее, а нос тоньше. Однако часть поклонников встала на защиту Стефании, отметив, что со временем взросление и макияж могут изменить лицо не хуже пластики.

Взрослеет на глазах

Напомним, Стефания — не просто "дочь звезды". Она активно развивает личный блог, занимается модой, выступает на светских мероприятиях и учится в МГИМО. А на фоне публичности каждый шаг и каждый селфи тут же разбираются под лупой.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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