Рианна снова беременна? Met Gala ждёт сенсации

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Met Gala — не просто бал моды, а площадка для эффектных заявлений. И, если слухи подтвердятся, именно там Рианна может рассказать о том, что снова ждёт ребёнка. Причём это будет уже третий малыш в семье звезды и рэпера A$AP Rocky.

Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Певица Рианна

Инсайдеры говорят — беременна

По данным зарубежных таблоидов, певица уже находится на раннем сроке беременности. Но официально пара ничего не подтверждает. Всё может измениться вечером Met Gala — мероприятие давно стало не только витриной для модных домов, но и ареной для личных откровений.

У Рианны есть история громких анонсов

Напомним, что именно на прошлых крупных событиях Рианна уже дважды эффектно демонстрировала округлившийся живот, не делая громких заявлений — просто появляясь в образе, который говорил сам за себя. Один раз — в рекламной кампании, другой — прямо на красной дорожке. Всё по-королевски, без слов, но с глобальным резонансом.

Поклонники ждут и гадают

Фанаты гадают, выберет ли Ри Ри снова знаковую дату и место, чтобы заявить миру о радостной новости. Тем более, что за последние недели певица стала реже появляться на публике, а на некоторых кадрах папарацци её фигура выглядит чуть округлившейся.

"Если кто и умеет превращать личные новости в искусство — это Рианна", — пишут в соцсетях.

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.