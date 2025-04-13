Сердце Миши Марвина ищет хозяйку: певец назвал причину, почему рискует остаться один

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Миша Марвин поделился своими опасениями по поводу личной жизни в интервью изданию "Страсти".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Миша Марвин

Миша сознался, что у него были кратковременные романы, но не более того. Он привык к одиночеству и не боится его, а боится он скорее того, что ему трудно будет встретить ту, которая станет для него самым близким человеком, с которой он захочет разделить жизнь.

"Если в ближайшее время я не смогу найти вторую половинку и построить семью, то не знаю, как это будет в дальнейшем. С каждым годом всё сложнее — кого-то впускать в свой дом, в свои привычки, в свой мир." — откровенно признался Миша.

В шоу-бизнесе Миша Марвин прослыл завидным холостяком, но всё же он хотел бы встретить ту, ради которой будет совершать безумные поступки, кому будет дарить подарки и о ком захочет заботиться. Несмотря на привычное одиночество, Миша надеется встретить настоящую любовь и создать семью.

Уточнения

Ми́ша Ма́рвин (укр. Міша Марвін, настоящее имя — Михаи́л Миха́йлович Решетня́к (укр. Миха́йло Миха́йлович Решетня́к); род. 15 июля 1989, Черновцы, Украинская ССР, СССР) — украинский певец, композитор и автор песен.



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