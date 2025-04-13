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Сделано с душой: Бабкина и Бузова растрогали зрителей совместным исполнением Made in Russia и записали хит

1:14
Шоу-бизнес

Недавно состоялся юбилейный концерт Надежды Бабкиной. На концерте Надежда Бабкина вместе с Ольгой Бузовой исполнила хит Бузовой Made in Russia.

Надежда Бабкина
Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Бабкина

"Это новое звучание уже полюбившегося вам трека Made in Russia. Месяц назад я предложила Надежде Георгиевне спеть вместе на её юбилее! И она сразу же согласилась", — поделилась Ольга в личном блоге.

Она выразила уверенность в том, что Бабкина могла понять смысл этой песни лучше всех благодаря своей приверженности русским традициям.

"А кто ещё лучше может прочувствовать этот трек вместе со мной, как не Королева Народной Песни — Надежда Бабкина и легендарный ансамбль "Русская песня”. Ведь этот трек о нашей Великой стране, в которой всё сделано с огромной любовью и душой — потому что мы все Made in Russia", — заявила Бузова.

После концерта Надежда Бабкина предложила Ольге Бузовой записать хит дуэтом. Песня обрела второе дыхание и очень понравилась поклонникам и Бузовой, и Бабкиной. В соцсетях появились восторженные комментарии о новой интересной версии уже известного хита.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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