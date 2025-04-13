Бородина раскрыла ночной кошмар работы с Собчак на Доме-2: вот что творилось после полуночи

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Ксения Бородина вспоминает о своём сотрудничестве с Ксенией Собчак не с самыми приятными чувствами, потому что из-за Собчак выпуски "Дома-2" часто приходилось снимать по ночам.

Фото: 500px.com by Santiago I M, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Месяц

По словам Бородиной, Собчак постоянно хронически опаздывала и не считалась с тем, что участникам пора было спать. Из-за Собчак режим съёмочной группы сильно нарушался, и когда она покинула проект, Бородина почувствовала облегчение.

"Уже час ночи, всем спать надо. Я вела лобное, заканчивалось лобное, мы все расходились, я уже садилась в машину. Приезжала Собчак и говорила: "Все идём обратно и записываем заново", — рассказала Бородина в шоу "Натальная карта".

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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