Анна Заворотнюк умилила поклонников: вот каким словом она теперь зовёт новорождённого сына Марселя

Анна Заворотнюк родила сына 2 апреля. Она счастлива, что стала мамой, и признавалась, что чувствует к малышу такую сильную любовь, что от неё разрывается сердце, а любовь к мужу, по словам знаменитости, стала более зрелой.
Заворотнюк и её муж назвали мальчика Марселем. Как оказалось, у ребёнка есть не только имя, но и забавное прозвище. Об этом Анна рассказала в своём личном блоге.
"Звуки, которые можно слушать вечно. Называем сына чайничек, потому что он очень смешно скрипит", — поделилась Анна Заворотнюк.
Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.
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