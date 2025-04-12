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Анна Заворотнюк умилила поклонников: вот каким словом она теперь зовёт новорождённого сына Марселя

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Шоу-бизнес

Анна Заворотнюк родила сына 2 апреля. Она счастлива, что стала мамой, и признавалась, что чувствует к малышу такую сильную любовь, что от неё разрывается сердце, а любовь к мужу, по словам знаменитости, стала более зрелой.

Чайник
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чайник

Заворотнюк и её муж назвали мальчика Марселем. Как оказалось, у ребёнка есть не только имя, но и забавное прозвище. Об этом Анна рассказала в своём личном блоге.

"Звуки, которые можно слушать вечно. Называем сына чайничек, потому что он очень смешно скрипит", — поделилась Анна Заворотнюк.

Уточнения

Ребёнок (множ. дети) — в основном значении, человек в период детства.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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