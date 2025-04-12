Кто топит карьеру Лолиты? Соседов озвучил тревожную правду об отмене её концертов

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Соседов порассуждал о творческом будущем Лолиты, концерты которой стали отменять два года назад после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лолита

Соседов заявил, что сейчас трудно сказать что-то конкретное о том, что ждёт Лолиту и сможет ли она вернуть себе все права, которые у неё были до скандала, ведь неизвестны даже имена людей, которые ополчились на певицу.

"Концерты Лолиты отменяют какие-то общественники. Их кто-то организовал, кто-то поднял. Я не знаю, кто это организует, где центр этого. Наверно, где-то наверху, влиятельные люди, но я не знаю кто. И Лола вряд ли знает и может с этим что-то сделать в ближайшее время. Глупо гадать, когда это закончится. Это как гадание на кофейной гуще — ни о чём", — поделился музыкальный критик.

Об этом сообщает издание "Абзац".

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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