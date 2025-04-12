Вику Цыганову стошнило после концерта Леонтьева: вот что её потрясло до глубины души

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Вика Цыганова пожалела о том, что посетила концерт Валерия Леонтьева. Певец уже давно не выступает на крупных площадках и ограничивается частными мероприятиями.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вика Цыганова

Цыганова посчитала, что Леонтьев вёл себя так, как не положено вести себя пенсионеру. По признанию певицы, она была в таком шоке, что её потом тошнило.

"Вот я пришла на концерт суперзвезды, и меня потом рвало полвечера, потому что моя тонкая структура не перенесла то, что я увидела. Мне было очень плохо", — разоткровенничалась Цыганова.

Когда журналисты поинтересовались, что такого ужасного сделал Леонтьев, Цыганова ответила, что он раздевался. Об этом сообщает kp.ru.

Уточнения

Викто́рия Ю́рьевна (Ви́ка) Цыгано́ва (фамилия при рождении — Жу́кова; род. 28 октября 1963, Хабаровск, СССР) — советская и российская певица, композитор, театральная актриса и модельер. Заслуженная артистка Республики Тыва (1999), заслуженный деятель культуры Московской области.



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