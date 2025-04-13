Юрий Лоза высказался о росте торговых пошлин: китайцы – ребята гордые

Юрий Лоза прокомментировал решение Дональда Трампа поднять торговые пошлины для Китая.
Юрия Лозу заинтересовала новость о том, что Дональд Трамп поднял пошлины на китайскую продукцию до 145%.
"Китайцы — ребята гордые, и готовы к тарифным войнам, хотя и утверждают, что эти войны ни к чему хорошему не приведут", — написал артист в социальных сетях.
Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что президент США чувствует себя уверенным, потому что, по его мнению, азиаты полностью зависят от торговли в Америкой.
Певец вспомнил, что во время путешествия по Флориде он не смог отыскать ни одного сувенира, произведённого не в Китае.
Ранее Юрий Лоза объяснил, почему его не радует мировой успех хоккеиста Александра Овечкина.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».
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Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.