Юрий Лоза высказался о росте торговых пошлин: китайцы – ребята гордые

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Юрий Лоза прокомментировал решение Дональда Трампа поднять торговые пошлины для Китая.

Фото: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ банк китай

Юрия Лозу заинтересовала новость о том, что Дональд Трамп поднял пошлины на китайскую продукцию до 145%.

"Китайцы — ребята гордые, и готовы к тарифным войнам, хотя и утверждают, что эти войны ни к чему хорошему не приведут", — написал артист в социальных сетях.

Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что президент США чувствует себя уверенным, потому что, по его мнению, азиаты полностью зависят от торговли в Америкой.

Певец вспомнил, что во время путешествия по Флориде он не смог отыскать ни одного сувенира, произведённого не в Китае.

Ранее Юрий Лоза объяснил, почему его не радует мировой успех хоккеиста Александра Овечкина.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».



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