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Зрители возмущены: в Тбилиси отменили спектакль Чулпан Хаматовой за час до начала

0:59
Шоу-бизнес

Спектакль "Исцеление" с участием Чулпан Хаматовой* и Юлии Ауг в Грузии отменили за час до начала, сообщает EADaily.

Зрительный зал
Фото: commons.wikimedia.org by Saggittarius A, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Зрительный зал

Показ спектакля в Тбилисском русском драматическом театре с Чулпан Хаматовой* и Юлии Ауг в главных ролях, внезапно передумали показывать.

Зрители, которые купили билеты, вне себя от злости, так как добирались до театра под проливным дождём.

Предупредить зрителей заранее не посчитали нужным, что вызвало волну негодования.

Позже появилось пояснение, которое гласит, что постановка отменена "по техническим причинам". У организаторов якобы возникли проблемы с установкой декораций.

Премьера спектакля "Исцеление" по пьесе Михаила Дурненкова прошла в конце 2024 года на сцене Русского театра Эстонии.

Спектакль повествует об интригах в благотворительном фонде.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Чулпа́н Наи́левна Хама́това (тат. Чулпан Наил кызы Хаматова; род. 1 октября 1975, Казань, Татарская АССР, СССР) — российская актриса театра и кино, общественный деятель; народная артистка Российской Федерации (2012).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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