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Звезда сериала Ивановы-Ивановы признался, что хотел бы вернуться в Россию

0:55
Шоу-бизнес

Актёр Семён Трескунов* объяснил, что его останавливает на пути к желанному возвращению в Россию, сообщает EADaily,

Актёр Семён Трескунов
Фото: ВК-аккаунт Семёна Трескунова is licensed under public doman
Актёр Семён Трескунов

Уехавший из России после начала СВО актёр Семён Трескунов* признался, что планирует вернуться в Россию, однако пока он считает, что это рискованно для него.

"Не то чтобы я соскучился по берёзкам, просто перестал понимать что-либо. Я-то планирую возвращаться в Россию, просто не могу, сейчас для меня это опасно", — выразил свои опасения Семён.

Актёр уверен, что в России ему грозит тюремный срок.

Трескунов* объяснил, что попытался выкинуть из головы все политические проблемы, однако это ему не удалось.

Ранее Елена Борщёва заявила, что Семён Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Семён Алексе́евич Трескуно́в (род. 14 ноября 1999, Москва) — российский киноактёр.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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