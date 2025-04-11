Звезда сериала Ивановы-Ивановы признался, что хотел бы вернуться в Россию

Актёр Семён Трескунов* объяснил, что его останавливает на пути к желанному возвращению в Россию, сообщает EADaily,
Уехавший из России после начала СВО актёр Семён Трескунов* признался, что планирует вернуться в Россию, однако пока он считает, что это рискованно для него.
"Не то чтобы я соскучился по берёзкам, просто перестал понимать что-либо. Я-то планирую возвращаться в Россию, просто не могу, сейчас для меня это опасно", — выразил свои опасения Семён.
Актёр уверен, что в России ему грозит тюремный срок.
Трескунов* объяснил, что попытался выкинуть из головы все политические проблемы, однако это ему не удалось.
Ранее Елена Борщёва заявила, что Семён Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
Семён Алексе́евич Трескуно́в (род. 14 ноября 1999, Москва) — российский киноактёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.