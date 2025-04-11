Звезда сериала Ивановы-Ивановы признался, что хотел бы вернуться в Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Семён Трескунов* объяснил, что его останавливает на пути к желанному возвращению в Россию, сообщает EADaily,

Фото: ВК-аккаунт Семёна Трескунова is licensed under public doman Актёр Семён Трескунов

Уехавший из России после начала СВО актёр Семён Трескунов* признался, что планирует вернуться в Россию, однако пока он считает, что это рискованно для него.

"Не то чтобы я соскучился по берёзкам, просто перестал понимать что-либо. Я-то планирую возвращаться в Россию, просто не могу, сейчас для меня это опасно", — выразил свои опасения Семён.

Актёр уверен, что в России ему грозит тюремный срок.

Трескунов* объяснил, что попытался выкинуть из головы все политические проблемы, однако это ему не удалось.

Ранее Елена Борщёва заявила, что Семён Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Семён Алексе́евич Трескуно́в (род. 14 ноября 1999, Москва) — российский киноактёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.