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Церемонию вручения премии BraVo откроют уникальные экспозиции

2:45
Шоу-бизнес

15 апреля в Императорском фойе Большого театра, предваряя звездную дорожку церемонии вручения премии BraVo, состоится уникальная выставка, попасть на которую смогут только гости Премии.

Императорский фарфор
Фото: Пресс-служба радио Monte Carlo is licensed under public doman
Императорский фарфор

До начала красной дорожки гости премии BraVo смогут увидеть уникальную коллекцию императорского фарфора, возвращённую на Родину после долгих лет. Экспонаты выкупались из музеев по всему миру и были привезены в Россию ме­це­на­том и об­ще­ст­вен­ным дея­телем Владимиром Го­лу­бе­вым.

На выставке, посвященной объявленному Президентом России Владимиром Путиным "Году Защитника Отечества", представлены легендарные "военные" тарелки, ставшие визитной карточкой коллекций русских монархов, а такжепарадные вазы и живописные пласты времен Александра I и Николая I, и другие предметы русского фарфора с батальными сценами.

Коллекция Владимира Голубева самая обширная не только в России, но и во всём мире. Меценат также презентует эксклюзивный альбом о своей коллекции фарфора "На славу России и наших военных воспоминаний…".

Это 3-­том­ный мо­но­гра­фи­чес­кий труд по­свя­щён ред­чай­шим произве­де­ниям рус­ско­го импе­ра­тор­ского фар­фо­ра с воен­ны­ми сю­же­та­ми. Альбом будет торжественно передан в музей Большого театра.

А в Выставочном зале, находящемся рядом с величественным Белым фойе, ещё одним экспонатом выставки станет подлинник картины великого русского художника Василия Кандинского "Сумерки. Тунис" из коллекции Меди Дусса.

Работа относится к раннему реалистическому периоду в творчестве основателя абстрактного искусства и ярко отличается от его привычной манеры. Интерактивная выставка покажет не только эскизы и картины Кандинского — впервые в истории полотно великого мастера оживит одноименный искусственный интеллект от Сбера-Kandinsky.

Выставки проходят в Большом театре в день музыкальной церемонии неслучайно — в этом году гала-концерт Премии BraVo, который состоится в рамках празднования 25-летия Радио MonteCarlo, соединит классику и современность. Коллаборация станет еще одной нитью, соединяющей прошлое и настоящее. Также она выразит дань уважения героям России, защищавшим её во все времена. Примечательно, что на этот раз гостями церемонии впервые станут ветераны и жены бойцов СВО — подопечные фонда "Защитники Отечества".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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