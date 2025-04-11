Агата Муцениеце высказала обиду на сына Тимофея: откидыш

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Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на сына Тимофея, который уже полгода живёт с отцом Павлом Прилучным.

Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце

Муцениеце нашла в себе силы пошутить на тему разлуки с 12-летним сыном.

Актриса высказала обиду на мальчика, который предпочёл жить в новой семье отца и избегает общаться с родительницей.

В новом выпуске своего шоу Агата затронула тему о том, как быстро растут чужие дети.

"Один то там, то сям, сам знаешь. Откидыш! А теперь мой, как чужой, растет вообще… Время летит!" — сказала Муцениеце.

Ранее адвокат Павла Прилучного обвинил Агату Муцениеце в недобросовестности.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

