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Агата Муцениеце высказала обиду на сына Тимофея: откидыш

0:44
Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце пожаловалась на сына Тимофея, который уже полгода живёт с отцом Павлом Прилучным.

Актриса Агата Муцениеце
Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце is licensed under public doman
Актриса Агата Муцениеце

Муцениеце нашла в себе силы пошутить на тему разлуки с 12-летним сыном.

Актриса высказала обиду на мальчика, который предпочёл жить в новой семье отца и избегает общаться с родительницей.

В новом выпуске своего шоу Агата затронула тему о том, как быстро растут чужие дети.

"Один то там, то сям, сам знаешь. Откидыш! А теперь мой, как чужой, растет вообще… Время летит!" — сказала Муцениеце.

Ранее адвокат Павла Прилучного обвинил Агату Муцениеце в недобросовестности.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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