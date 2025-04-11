Дана Борисова показала маму и дочь на одном фото: супер красивые

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова показала три поколения своей семьи по женской линии на одном фото.

Фото: Инстаграм Даны Борисовой is licensed under public doman Телеведущая Дана Борисова с семьёй

Дана Борисова опубликовала в социальных сетях фото, на котором запечатлена она сама, её 17-летняя дочь Полина и мама Екатерина Ивановна Борисова.

"Когда вся семья в сборе", — написала под снимком Дана.

Подписчики звезды "Армейского магазина" осыпали женщин комплиментами.

"Супер красивые"; "Мама лучше всех", — писали фолловеры под постом телеведущей.

Ранее Дана Борисова обвинила актёра Алексея Чумакова в лицемерии.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и актриса.



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