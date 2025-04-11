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Близкий друг Паши Техника рассказал о покойном рэпере: он был трезвым

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Шоу-бизнес

Приятель Паши Техника Лука Затравкин поведал об интересе рэпера к высокому искусству.

Блогер Паша Техник
Фото: ВК-аккаунт Паши Техника is licensed under public doman
Блогер Паша Техник

Близкий друг Паши Техника, сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал, каким ему запомнился рэпер.

"Он был скромным, во-вторых он был трезвым. В-третьих, он был начитанным. Любил Рахманинова, любил искусство", — цитирует слова Луки "СтарХит".

Пианист отметил, что в 2025 году Павел намеревался делать обзоры выставок.

Затравкин уверен, что именно окружение Паши Техника не давало ему побороть зависимость. Он рассказал, что приятели Техника подбивали его отказаться от лечения в рехабе, так как хорошо на нём зарабатывали. 

Приятели рэпера, по словам Луки, стремились также разлучить его с супругой. 

По некоторым данным именно Лука Затравкин оплатил рэперу место на кладбище.

Уточнения

Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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