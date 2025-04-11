Близкий друг Паши Техника рассказал о покойном рэпере: он был трезвым

Приятель Паши Техника Лука Затравкин поведал об интересе рэпера к высокому искусству.
Близкий друг Паши Техника, сын художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал, каким ему запомнился рэпер.
"Он был скромным, во-вторых он был трезвым. В-третьих, он был начитанным. Любил Рахманинова, любил искусство", — цитирует слова Луки "СтарХит".
Пианист отметил, что в 2025 году Павел намеревался делать обзоры выставок.
Затравкин уверен, что именно окружение Паши Техника не давало ему побороть зависимость. Он рассказал, что приятели Техника подбивали его отказаться от лечения в рехабе, так как хорошо на нём зарабатывали.
Приятели рэпера, по словам Луки, стремились также разлучить его с супругой.
По некоторым данным именно Лука Затравкин оплатил рэперу место на кладбище.
Па́ша Те́хник (настоящее имя — Па́вел Никола́евич И́влев; 1 июля 1984, Москва, СССР — 5 апреля 2025, Пхукет, Таиланд) — российский рэпер, автор текстов, битмейкер, музыкальный продюсер и шоумен.
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