Актёр Стивен Сигал празднует день рождения: типичный образ экшн-героя

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стивен Сигал отмечает 73-й день рождения. Он родился 10 апреля 1952 года в городе Лансинг, штат Мичиган.

Фото: ВК-аккаунт Стивена Сигала is licensed under public doman Актёр Стивен Сигал

Когда Стивену Сигалу было 5 лет, его семья переехала в штат Калифорния. Там Сигал учился в средней школе Буэна Парк. 7 лет изучал каратэ в Фумио Демура.

В подростковом возрасте будущий актёр любил айкидо — боевой вид спорта. Он показывал очень хорошие результаты и примерную самодисциплину.

Сигал становится инструктором по айкидо в штате Калифорния, где после руководил школой. Он выучился хорошо играть на гитаре и опубликовал несколько собственных песен в стиле поп и блюз.

В одном из самых известных его фильмов "В осаде" 1992 года Сигал сотрудничает с известными актёрами, какими как Томми Ли Джонс и Гэри Бьюзи. Он из поколения киноактёров, которые воплощают на экране типичный образ экшн-героя.

В конце 2009 года Сигал стал главным персонажем телевизионного реалити-шоу о работе полиции в штате Луизиана. До этого актёр сдал экзамены в полицейской академии американских полицейских стандартов "POST".

Уточнения

Сти́вен Фре́дерик Сига́л (англ. Steven Frederic Seagal; род. 10 апреля 1952, Лансинг, Мичиган, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан). Философия Сигала в преподавании айкидо простая: «Это должно быть эффективно на улице».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.