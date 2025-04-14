Дженнифер Энистон рассказала, какая тренировка помогла ей набрать форму

1:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

56-летняя Дженнифер Энистон поведала о тренировке с низкой нагрузкой, которая помогла ей восстановиться после травмы спины и "набрать форму".

Фото: ВК-аккаунт Дженнифер Энистон is licensed under public doman Актриса Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон заверяет, что она "в лучшей форме" за долгое время благодаря своим любимым тренировкам.

56-летняя актриса не понаслышке знает о фитнесе. Но после десятилетий "слишком усердных" тренировок в спортзале она говорит, что теперь прислушивается к своему телу и сосредотачивается на тренировках с низкой нагрузкой — и это сделало её более подтянутой, чем когда-либо.

Энистон считает, что её нынешнее телосложение — результат не высокотехнологичного тренажёра или ультраэксклюзивного фитнес-класса, а простых тренировок для всего тела, которые она может выполнять дома, в гостиничном номере или где угодно и которые длятся меньше часа.

Энистон призывает других заниматься доступными и эффективными тренировками на ходу благодаря своему партнёрству с Pvolve — методом фитнеса для всего тела, который сочетает в себе упражнения с низкой нагрузкой и оборудование для силовых тренировок.

Энистон любит экспериментировать, но её любимая тренировка на данный момент называется "скульптуринг и сжигание жира". Она сочетает кардиотренировки с силовыми упражнениями с низкой нагрузкой для улучшения выносливости, стабильности и общего состояния сердца.

"Вы можете эффективно проработать каждую часть тела", — говорит Энистон.

В тренировке используются простые приспособления, такие как эластичные ленты для лодыжек и слайдеры, а также упражнения с собственным весом, например, планка. 50-минутные занятия легко вписать в распорядок дня.

Уточнения

Дже́ннифер Джоа́нна Э́нистон (англ. Jennifer Joanna Aniston; род. 11 февраля 1969, Шерман-Окс, Калифорния, США) — американская актриса, кинорежиссёр и продюсер, наиболее известна как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале канала NBC «Друзья» (1994—2004).



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