Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хлеб, который не черствеет: простой трюк, о котором молчат даже бабушки
Укрепите кости и ногти без таблеток: продукты с высоким содержанием кальция
Не делать ставки на криптовалюту! 5 акций, которые защитят ваши вложения
ТОП-5 кузовных монстров СССР  
Узоры, созданные не рукой человека: странная берёза покорила императорский двор
Бум на рынке жилья: как Россия готовится к всплеску спроса на квартиры
Близкий друг Паши Техника рассказал о покойном рэпере: он был трезвым
Ручное мытьё посуды: эко-герой или просто путь в бездну воды и нервов
Один продукт — и соль ушла: лайфхаки для неудачного супа

Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила имя и отчество дочери

0:35
Шоу-бизнес

Бывшая жена Армена Джигарханяна перестала скрывать имя своей наследницы.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская
Фото: Инстаграм Виталины Цымбалюк-Романовской is licensed under Public domain
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская

Ставшая мамой впервые в 46 лет Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила имя и отчество дочери.

"Виктория Давидовна Цымбалюк-Романовская", — написала под фото с наследницей пианистка.

Виталина предпочитает скрывать личность отца своего ребёнка. Цымбалюк-Романовская предпочитает называть себя матерью-одиночкой.

Ранее 46-летняя Цымбалюк-Романовская заговорила о послеродовой депрессии.

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог; народный артист СССР (1985).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Наука и техника
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление Аудио 
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Садоводство, цветоводство
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Последние материалы
Заправка обернулась судом: 5 нарушений, которые легко совершить случайно
Зелёные тайны Парижа: маршруты для тех, кто устал от толп и бетонных джунглей
Тёлка Овечкина, именной сыр и билборды: как в разных уголках России чествуют нашего хоккеиста-рекордсмена
Как превратить уставшую после перца грядку в зону лёгкого урожая
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53
Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила имя и отчество дочери
Этиловый спирт и кислоты в космосе: что происходит у протозвезд
Препарат от старения, которому доверял миллионер, оказался опасен: признание Джонсона
Прозрачный тренд: почему стекло вытесняет дерево из современных интерьеров
Акции Apple взлетели на 9% после заявления Трампа — что стоит за этим рывком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.