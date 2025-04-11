Бывшая жена Армена Джигарханяна перестала скрывать имя своей наследницы.
Ставшая мамой впервые в 46 лет Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила имя и отчество дочери.
"Виктория Давидовна Цымбалюк-Романовская", — написала под фото с наследницей пианистка.
Виталина предпочитает скрывать личность отца своего ребёнка. Цымбалюк-Романовская предпочитает называть себя матерью-одиночкой.
Ранее 46-летняя Цымбалюк-Романовская заговорила о послеродовой депрессии.
Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (арм. Արմեն Բորիսի Ջիգարխանյան; 3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог; народный артист СССР (1985).
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