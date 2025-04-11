Хилькевич о скандале с увольнением Кристины Асмус: меня очень триггерит

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич высказалась о скандальном увольнении Кристины Асмус из сериала "Склиф".

Фото: ВК-аккаунт Кристина Асмус is licensed under public doman Актриса Кристина Асмус

Анна Хилькевич прокомментировала громкий скандал с выдворением Кристины Асмус из телевизионного проекта.

Звезда сериала "Универ" отметила, что Асмус — энергичный и принципиальный человек.

Актриса знает случаи, когда "звёздная болезнь" мешала артистам ответственно выполнять свои обязанности. Такое поведение, по словам Анны, недопустимо, так как страдают коллеги по цеху.

Хилькевич призналась, что подобная история её "очень триггерит".

"Не являться на площадку, являться пьяной на площадку — такие тоже бывают. Может это просто какая-то сплетня и у Кристины не так уж всё плохо, как об этом написали в СМИ?" — цитирует слова Хилькевич "Блокнот".

Ранее Тина Канделаки подтвердила, что команда "Склифа" отказалась работать с Асмус.

Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино. Получила известность после исполнения роли Вари Черноус в телесериале «Интерны» (2010—2013).



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